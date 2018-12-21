2018-12-21T16:42:46+03:00
Экономика

В Тюменской области появится новая птицефабрика

В регионе реализуется новый крупный инвестпроект
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области появится новая птицефабрикаВ Тюменской области появится новая птицефабрикаФото: pixabay.com
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В Тюменской области реализуется новый крупный инвестпроект. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, компания ООО «РУСКОМ» построит современную птицефабрику. Так, планируется построить комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год.

Одна часть комплекса – племенной репродуктор – расположится в Юргинском районе, а цех убоя и переработки – в Голышмановском муниципалитете. Инвестиции в проект составят 7 млрд 205 млн рублей, появится 720 новых рабочих мест.

Компания планирует приступить к строительству уже в начале 2019 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года. Выход на полную мощность запланирован на сентябрь 2021 года. Готовую продукцию планируется поставлять в несколько регионов России, в том числе, в Кемеровскую, Иркутскую, Омскую области, Алтайский и Красноярский края. Инвестор получит государственную поддержку. Субсидия на возмещение стоимости части затрат на покупку оборудования составит 1,5 млрд рублей.

Ранее в Тюменской области уже реализовали масштабный проект. В 2017 году открылся комплекс по выращиванию индейки и переработки мяса птицы «Абсолют-Агро». Предприятие находится в Юргинском районе и Заводоуковске. Инвестор вложил в производство свыше 2 млрд рублей. На ферме создано 460 рабочих мест. Также в Тюменской области работают Пышминская и Боровская птицефабрики и птицефабрика «Тюменский бройлер».

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