2018-12-21T16:37:46+03:00
Авто

В Тюменской области открыли еще две ледовые переправы

В стадии строительства находятся три зимника
Маргарита КАЛИНКИНА
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Еще две ледовые переправы открыли в Тюменской области. Одна из них действует на реке Иртыш в Вагайском районе возле деревни Экстерзерье. По ней могут ездить автомобили весом до пяти тонн.

Вторая построена в поселке Уват. По ней могут передвигаться грузовики до 10 тонн, сообщили в пресс-службе региональное управление МЧС России.

Напомним, что ранее в регионе запущены в эксплуатацию три ледовые переправы в Уватском районе - в селе Тугалово и селе Демьянское. По ним разрешен проезд транспорта весом до пяти тонн. Еще одна переправа действует в Тобольске на реке Иртыш. По ней открыт проезд автомобилям также до пяти тонн.

Еще три ледовые переправы планируется открыть в ближайшее время в Ярковском районе: в селе Ярково, селе Покровское и селе Сорокино.

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