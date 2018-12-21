2018-12-21T16:25:30+03:00
Спорт

Футболисты школы "Юниор-Тюмень" достойно выступили на Кубке дружбы народов в Омске

Ребята смогли привезти серебряную медаль
Маргарита КАЛИНКИНА
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Юные воспитанники футбольной школы "Юниор-Тюмень" достойно выступили на Детском международном культурно-спортивном фестивале в Омске «Кубок дружбы народов». Воспитанники школы впервые представляли Тюмень в турнире и показали хороший уровень.

Как пишет омский "Советский спорт" -"... В манеже «Красная звезда» 15 и 16 декабря яблоку было негде упасть. Полсотни детских футбольных команд из Омска, Новосибирска, Тюмени, Петропавловска, Усть-Каменогорска, Караганды и Павлодара боролись за медали, а родители юных футболистов от души поддерживали своих детей. Всего в матчах приняли участие около 600 маленьких спортсменов!...".

В итоге команда ребят 2011 года рождения под руководством тренера Романа Владимировича Баранова заняла 2-е место. Команда участников 2012 года рождения под руководством тренера Сергея Александровича Ивашова заняла 4-е место. Команда 2013 года рождения под руководством Станислава Игоревича Кокшарова успешно дебютировала в соревновании такого масштаба, став участником турнира.

В целом, ребята показали себя настоящими мужчинами, бойцами, а самое главное, сплочённым коллективом. На весь манеж было слышно скандирование тюменских родителей -"Тюмень" и "Молодцы".

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