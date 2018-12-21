2018-12-21T16:13:45+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец сел за руль и в ДТП угробил свою подругу

Так закончилась его ссора с женой
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени будут судить водителя, который будучи лишенный прав за пьяную езду, вновь пьяный сел за руль и совершил смертельное ДТП.

28-летний автомобилист вечером 7 ноября поссорился с женой, сел за руль своей "Хонды" и поехал в ночной клуб, где пил спиртное. Вскоре к нему приехала 21-летняя знакомая и около двух часов ночи 8 ноября мужчина засобирался домой. Спутница не смогла его отговорить, чтобы он пьяным не садился за руль. В итоге девушка села к нему в машину и по дороге погибла.

Авария произошла, когда водитель на ул. Пермякова не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося грузовика Volvo с полуприцепом и врезался в него. От удара легковой автомобиль отбросило на мачту уличного освещения. Пассажирка погибла на месте, а водитель на «скорой» был доставлен в больницу.

Обвиняемый хоть и не сразу, но признал свою вину, по решению суда он заключен под стражу.

Его ситуацию усугубило то, что он в июне 2017 года был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на 1 год 7 месяцев лишения свободы за пьяную езду. Между тем, нарушил запрет и сел за руль. Теперь ему предстоит ответить перед судом за нарушение ПДД в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек (ч. 4 ст. 264) и за управление автомобилем в состоянии опьянения, уже подвергнутым административному наказанию за пьяную езду (ст.264.1 УК РФ).

Прокуратура Тюмени уже утвердила обвинение и направила материалы суд.

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