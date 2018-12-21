«Хочу в Тюмень!»: итоги акции подведут 22 декабря в прямом эфире

СЕГОДНЯ 16:11 2018-12-21T16:11:35+03:00

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На сайте visittyumen.ru завтра, 22 декабря, в прямом эфире подведут итоги акции «Хочу в Тюмень!». Как сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области, будут названы имена обладателей пяти поездок в Тюмень на новогодние каникулы и пятидесяти подарков от партнёров.

Масштабная акция «Хочу в Тюмень!» стартовала в нашем городе 1 ноября. Участником мог стать любой желающий, для этого было нужно лишь отправить дизайнерскую открытку с красивыми видами города друзьям или родственникам в любую точку планету. Участником розыгрыша становился каждый, кто делал фото открытки и выкладывал снимок в соцсети с хештегом #хочувтюмень. Карточку можно было отправить совершенно бесплатно, а в розыгрыше могли принять участие не только сами отправители, но и получатели. Открытку можно было заполнить лично у промостойки в торговом центре или на сайте Visittyumen.ru.

Акция получила большой отклик от тюменцев: почти за два месяца было разослано более 14 тысяч открыток. В ней даже приняли участие первые лица области, в том числе и губернатор Александр Моор. Отправляли открытки в разные страны мира, но самыми далекими уголками стали США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Участниками розыгрыша стали более тысячи человек. Чтобы узнать его результаты, нужно лишь зайти на сайт Visittyumen.ru и подключиться к прямому эфиру в 12:00 по московскому времени. Победителей случайным образом выберет специальная программа. После того, как все имена будут названы, с победителями через соцсети свяжутся менеджеры проекта.

Отметим, что бесплатно отправить красивые тюменские открытки можно будет до 31 января 2019 года.