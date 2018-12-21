2018-12-21T15:43:28+03:00
Здоровье

Тюменская водолечебница пользуется у туристов небывалым спросом

Она функционирует на базе МСЧ "Нефтяник"
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: МЧС НефтяникФото: МЧС Нефтяник
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Тюменская водолечебница отмечена победой в конкурсе «Лучшие товары и услуги Тюменской области – 2018». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, эта достопримечательность привлекает сюда тысячи туристов, благодаря расположенным в её окрестностях термальных минеральных источниках.

Источник с уникальной по составу природной минеральной водой находится в центре Тюмени, на ул. Шиллера, 12. Скважину глубиной 1242 метра здесь пробурили в 1967 году. В том же году здесь основали Медико-санитарную часть «Нефтяник» с первой в Тюменской области водолечебницей с целебной минеральной водой.

По составу это минеральная вода хлоридно-натриевого типа с повышенным содержанием йода и брома. Бром обладает успокаивающим эффектом, йод – противовоспалительным, а ионы хлорида и натрия повышают интенсивность окислительных и обменных процессов в организме. Отметим, что такой тип воды редко встречается в природе. Такую воду можно применять при нарушениях обмена веществ, интоксикациях, проблемах с кожей, в лечении болезней системы кровообращения, органов пищеварения, костно-мышечной и нервной систем, мочеполовой системы, и органов дыхания.

Спустя 50 лет, водолечебница функционирует и сегодня, на базе современного физиотерапевтического отделения поликлиники МСЧ «Нефтяник». Некоторое время назад её полностью реконструировали, и теперь она соответствует строгим стандартам качества. Перед тем, как попасть в бассейн, вода из скважины проходит фильтрацию, обеззараживание и доведение до оптимальной температуры.

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