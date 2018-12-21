Новогодний праздник творчества прошел для детей тюменского центра "Семья"

СЕГОДНЯ 14:53 2018-12-21T14:58:52+03:00

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Накануне новогодних праздников для детей Регионального социально-реабилитационного центра «Семья» состоялся праздник творчества. Для более двадцати детей от 3 до 16 лет волонтеры провели три мастер-класса. Ребята на два часа окунулись в атмосферу творчества, создавая чердачные игрушки, сквиши (игрушка-антистресс) и новогодние ёлочные игрушки в разных техниках.

Фото проекта «Крепкая семья»

Праздник состоялся в рамках федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

- Новый год - это волшебство и сказочное настроение не только в саму ночь смены одного года другим. Это время веры в чудеса и приподнятое праздничное настроение ожидания. Я рада, что сегодня мы смогли устроить ребятишкам, находящимся в этом центре, небольшой праздник творчества и самовыражения. Многие из созданных своими руками игрушек сразу же заняли своё почетное место на елке, и, несомненно, ее украсили, - рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

В конце мероприятия детям подарили подарки - наборы для творчества, изготовления свечей, картины из песка, выращивание магических кристаллов.