2018-12-21T13:46:14+03:00
Общество

Как будут доставлять пенсии в январе 2019 года жителям Тюменской области

Получателям страховых пенсий выплаты увеличены на 7,05%
Маргарита КАЛИНКИНА
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Как будут доставлять пенсии в январе 2019 года жителям Тюменской областиКак будут доставлять пенсии в январе 2019 года жителям Тюменской областиФото: Ольга Крыльцова
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Выплата и доставка пенсий и иных социальных выплат в январские праздники для жителей Тюмени будет производиться с 3 января. Деньги, как обычно, принесут почтальоны по графикам, утвержденным в структурных подразделениях Почты России.

В остальных городах и районах региона дату доставки можно уточнить в почтовом отделении по месту жительства.

Досрочной выплаты через организации федеральной почтовой связи в декабре 2018 года за праздничные дни января 2019 года на территории Тюменской области не предусмотрено.

С 1 января 2019 года страховые пенсии, неработающих пенсионеров будут увеличены на 7,05%.

Увеличению подлежат все виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам.

Данное повышение коснётся более 297 тысяч пенсионеров Тюменской области, сообщили в пресс-службе Тюменского филиала Пенсионного фонда России.

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