Стать Дедом Морозом: тюменцы могут пожертвовать на подарки с помощью онлайн-донатов

СЕГОДНЯ 13:31 2018-12-21T13:33:18+03:00

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В Тюмени стартовал уникальный проект с онлайн-донатами «Волшебный кедр». Проект создан Коммуникационным агентством «Пионер» и группой Тюменских разработчиков умного ПО для Тюменского регионального отделения «Российского детского фонда».

- Наша миссия - делать информацию проще, а возможность помочь - доступнее. Поэтому, помимо традиционной акции с новогодними письмами от детей из малообеспеченных семей юга области, мы запустили онлайн-донаты. Теперь делать добро можно в один клик, - рассказала Полина Гаранина, директор ООО «Коммуникационное агентство «Пионер».

Для того, чтобы принять участие в благотворительности, не нужно отвлекаться от основных дел: перейдите на сайт https://волшебныйкедр.рф , нажмите кнопку «Помочь» и заполните небольшую анкету, указав сумму, которую вы хотите пожертвовать. На сайте также указаны потребности, которые фонд закроет, благодаря собранным пожертвованиям.

- Сам являюсь отцом двух сыновей и знаю, что Дед Мороз должен прийти в каждый дом. В жизни каждого человека бывают сложные ситуации, но это не повод забывать про новогоднее чудо. Было приятно помочь Деду Морозу в его нелегком деле, - поделился Алексей Томилов, главный разработчик сайта по сбору донатов.

Все собранные деньги поступают на улучшение жизни и закрытие насущных потребностей деток из малообеспеченных семей, живущих в Тюменской области. Если хотите стать постоянным благотворителем, будем рады видеть вас в фонде по адресу: Тюмень, пр. Геологоразведчиков 14а. +7 (345) 220-15-49