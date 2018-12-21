2018-12-21T13:05:14+03:00
Общество

Тюменец спас из горящего дома трех малолетних детей

Малыши были дома одни, когда начался пожар
Маргарита КАЛИНКИНА
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Денис Черняев вынес из горящего дома трех задыхающихся от дыма малышей. Фото Натальи СеминойДенис Черняев вынес из горящего дома трех задыхающихся от дыма малышей. Фото Натальи Семиной
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Тюменец Денис Черняев спас из горящего дома трех малолетних детей. Трагедия чуть не произошла в поселке Новотарманский Тюменского района 14 декабря, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

На одной из улиц днем вспыхнул дом, где жила многодетная семья. Пожар начался тогда, когда мама ушла в школу за старшим сыном, и трое малышей, старшему из которых 4 года, остались одни.

К счастью, черный дым увидели соседи. 33-летний Денис Черняев в тот день был в гостях у родителей. Он делал ремонт на втором этаже и, закончив основную работу, после обеда присел на диван перед телевизором. В это время мама – Айя Николаевна Хмельницкая, попросила его взглянуть в окно. Женщине показалось, что в одном из соседских домов происходит что-то неладное.

Денису понадобилось менее двух секунд, чтобы понять, что это пожарпожара. Пожилая женщина ужаснулась, ведь она знала, что в этом доме живет многодетная семья и сейчас малолетние мальчишки одни. Услышав это, Денис схватил куртку и выскочил на улицу.

- Повезло, что сейчас зима и небольшое болотце между домами замерзло. Я, что есть силы, рванул напрямую, на ходу понимая, что бегу по сугробам в домашних тапочках. Мама обегала дворы расчищенной улицей, на ходу вызывая по телефону пожарную охрану, - вспоминает тот день Денис. – Подбежав к дому я увидел в окне плачущего мальчугана. Он звал маму.

Металлическая дверь дома была закрыта, поэтому Денис разбил стекло и влез через него в комнату. Мальчика он тут же передал подбежавшей маме. И начал искать в густом дыму остальных малышей.

- Прикрыв маминой шапкой рот, я опустился на пол и на четвереньках пополз вглубь дома. В дальнем углу комнаты заметил еще одного ребенка помладше, даже не помню, за какую часть тела я его схватил за ногу, а может за руку потащил на себя, - рассказывает Денис.

Передав этого мальчугана маме, он снова вернулся искать третьего.

- Я не понимал, куда мне двигаться. Ведомый шестым чувством, я передвигался по комнате и вдруг разглядел, маленькие ручки, свисающие с края детской кроватки. Я вскочил на ноги, поднял не подающего признаков жизни мальчика и выскочил с ним через оконный проем на свежий воздух.

Детей соседи принесли домой, там они пришли в себя.

- Когда младший открыл глазки, я вздохнул облегченно. У меня у самого двое пацанов. Дети - самое ценное, что у нас есть, - говорит Денис.

Даже через неделю после случившегося Денис Черняев вспоминает о пожаре с дрожью и волнением в голосе. Говорит, что не чувствует себя героем.

- Понимаю, замешкайся мы хоть на пару минут, дети могли погибнуть. Эта мысль, до сих пор, словно ток пробивает мое сознание. Я рад, что оказался в нужное время в нужном месте! Желаю малышам крепкого здоровья, расти большими и умными. В ближайшее время хочу их навестить, односельчане ведь как ни как, а может уже и больше… - с улыбкой на лице произнес Денис.

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