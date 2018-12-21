В Тобольском районе двое мужчин украли около 690 килограммов металлолома

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-21T11:54:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тобольском линейном отделе полиции завершается расследование кражи около 690 килограммов металла на станции Юность-Комсомольская.

Двух мужчин с поличным задержали в сентябре 2018 года. Охотники за металлом скидывали с полувагона грузового поезда лом. Злоумышленниками оказались жители поселка Ингаир Тобольского района, 1981 и 1983 годов рождения. Оба уже имеют судимость за кражу.

Выяснилось, что один из них днем 19 сентября проходил в районе железнодорожной станции и заметил на третьем пути грузовой поезд с открытыми полувагонами. Предположив, что в этих полувагонах может находиться металл, он предложил своему соседу, у которого в наличии был автомобиль с закрытой будкой, совершить кражу.

Сообщники встретились у первого полувагона вечером. Один скиидывал на землю, а другой грузил его в автомобиль. Вывезди украденное они не успели, так как были задержаны полицейскими.

Похищенный металл весом около 690 килограммов был изъят. Сумма причиненного ущерба составила почти 12 тысяч рублей.

Со слов задержанных, лом они планировали сдать в ближайший пункт приема, а выручку разделить.

Теперь мужчинам за кражу, совершенную группой по предварительному сговору, грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до пяти лет с ограничением свободы до одного года.