2018-12-21T11:10:11+03:00
Происшествия

В Тюменском районе безработный украл кур, чтобы купить алкоголя

Живых он продал тут же, а погибших решил разделать и продать позже
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменском районе безработный украл кур, чтобы купить алкоголя. Для этого житель Каскары сломал замок в сарае своей соседки и унес десяц птиц.

58-летняя женщина, обнаружив следы взлома и пропажу живности, позвонила в полицию. Участковый и оперуполномоченный уголовного розыска смогли по следам быстро установить личность подозреваемого. Они приехали домой к 47-летнему мужчине и застали его с поличным. Злоумышленник обрабатывал для продажи тушки шести куриц.

Мужчина пояснил, что ему нужны деньги. Отрицать свою вину селянин не стал и рассказал, что домашних пернатых похитил без посторонней помощи в два подхода. Взломав замок, он взял куриц, положил их в пакет и принос домой. Затем вернулся за остальными.

Тех кур, которые уцелели, он продал живыми. Остальных разделал и решил заморозить, чтобы продать позже.

Установлено, что мужчина уже был судим. Сейчас на него заведено новое уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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