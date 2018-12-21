2018-12-21T10:55:50+03:00
Происшествия

На трассе Тюмень–Ханты-Мансийск под колеса автомобиля попал дорожный рабочий

После столкновения легковушка въехала в тягач
Маргарита КАЛИНКИНА
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На трассе Тюмень–Ханты-Мансийск под колеса автомобиля попал дорожный рабочий. Фото ГИБДД Тюменской областиНа трассе Тюмень–Ханты-Мансийск под колеса автомобиля попал дорожный рабочий. Фото ГИБДД Тюменской области
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Дорожного рабочего попал под колеса автомобиля «Хендэ Солярис» на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Авария произошла в половине седьмого часа вечера на 292-м километре федеральной дороги.

На этом участке шли ремонтные работы и рабочий находился на проезжей части. После столкновения иномарка въехала в остановившийся тягач «Фрейтлайнер» с полуприцепом, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП 31-летний рабочий по предварительным данным, получил перелом тазобедренного сустава.

Еще родна авария на этой же трассе произошла в половине восьмого часа вечера на 39-м километре.Здесь столкнулись «Жигули» 7-й модели и «Хендэ Туксон». По предварительным данным, водитель «Жигулей» не пропустил иномарку при развороте с обочины. В результате 25-летний водитель «семерки», предварительно, получил травму головы и ушибы, травма грудной клетки у 28-летней пассажирки «Жигулей», ожог кисти руки получил 32-летний водитель «Хендэ».

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