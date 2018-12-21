2018-12-21T10:53:58+03:00
Общество

Завершился трудовой семестр Межрегионального сельскохозяйственного студотряда «Северного Зауралья»

В мероприятии приняли участие 50 студентов [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Завершился трудовой семестр Межрегионального сельскохозяйственного студотряда «Северного Зауралья»Завершился трудовой семестр Межрегионального сельскохозяйственного студотряда «Северного Зауралья»
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Торжественное закрытие трудового семестра Межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда «Северного Зауралья», в котором приняли участие 50 студентов аграрных вузов и представители сельской молодежи от 18 до 30 лет, прошло в конце ноября 2018. Ребята провели патриотическую акцию, приняли участие в спортивных соревнованиях и подвели итоги своей работы на высокотехнологичных современных предприятиях аграрного комплекса.

Успехи студентов-аграриев оценивали ректор Государственного Аграрного Университета Северного Зауралья Елена Бойко, начальник отдела кадров и организационной работы департамента агропромышленного комплекса Сергей Борисевич и начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям и коммуникациям Тюменской области Владислав Татаринцев.

ГАУ Северного Зауралья.

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