Завершился трудовой семестр Межрегионального сельскохозяйственного студотряда «Северного Зауралья»

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-21T10:53:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Торжественное закрытие трудового семестра Межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда «Северного Зауралья», в котором приняли участие 50 студентов аграрных вузов и представители сельской молодежи от 18 до 30 лет, прошло в конце ноября 2018. Ребята провели патриотическую акцию, приняли участие в спортивных соревнованиях и подвели итоги своей работы на высокотехнологичных современных предприятиях аграрного комплекса.

Успехи студентов-аграриев оценивали ректор Государственного Аграрного Университета Северного Зауралья Елена Бойко, начальник отдела кадров и организационной работы департамента агропромышленного комплекса Сергей Борисевич и начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям и коммуникациям Тюменской области Владислав Татаринцев.