2018-12-21T10:36:50+03:00
Происшествия

На трассе Тюмень – Нижняя Тавда улетела в кювет и перевернулась "Лада" с подростками

Водитель и пассажиры получили травмы
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
На трассе Тюмень – Нижняя Тавда улетела в кювет и перевернулась "Лада" с подростками. Фото ГИБДД Тюменской областиНа трассе Тюмень – Нижняя Тавда улетела в кювет и перевернулась "Лада" с подростками. Фото ГИБДД Тюменской области
Изменить размер текста:

Два подростка получили травмы в дорожной аварии на трассе Тюмень – Нижняя Тавда. Они ехали в автомобиле «Лада» 12-й модели, которым управлял 25-летни молодой человек. Водитель, который по предварительным данным был пьян, не справился с управлением и машина улетела в кювет, а затем перевернулась.

Авария произошла в седьмом часу вечера на 75-м километре дороги, сообщили в областной Госавтоинспекции. У автомобилиста травмы головы, грудной клетки и позвоночника. Тяжесть травм 17-летних подростков еще уточняется. Известно, что они живут в селе Нижняя Тавда.

Водителя госпитализировали в больницу. Там же у него взят анализ для определения наличия алкоголя в крови. Известно, водитель управлял автомобилем без полиса ОСАГО.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 12 аварий, в которых пострадали 17 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тобольском районе двое мужчин украли около 690 килограммов металлолома
В Тюменском районе безработный украл кур, чтобы купить алкоголя
На трассе Тюмень–Ханты-Мансийск под колеса автомобиля попал дорожный рабочий
Завершился трудовой семестр Межрегионального сельскохозяйственного студотряда «Северного Зауралья»
«Молодая Евразия» сплотила студентов из Тюмени и Казахстана
Тюменка попросила полицию защитить ее от собственного мужа
Сотрудники ГИБДД устроят гонки по ледовым трассам
Для зимнего городка на Цветном бульваре Тюмени потребовалось около 250 тонн льда
В Екатеринбурге вынесен приговор члену тюменской банды-убийц, служившему в ФСБ
Каток на набережной Тюмени стал комфортнее и красивее
В одном из автобусов Тобольска ездят сразу два Деда Мороза
В центре Тюмени возобновили строительство спорткомплекса "Олимпия"
Погода 21 декабря в Тюмени: солнечно и ветрено
Следователи СКР ищут взяточников в тюменской Службе судебных приставов
В Тюмени состоялась премьера семейного мюзикла «Сказки 1001 ночи»
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Александр Моор: в новогодние праздники на особом контроле безопасность людей и система ЖКХ
В Тюмени будут чествовать школьников, победивших на Всероссийской олимпиаде
Насильник, надругавшийся над 8-летней девочкой в Ишиме, получил 22 года колонии
Экс-председатель Тюменского отделения общества глухих украла более 21 миллиона рублей
Значение истории в патриотическом воспитании тюменцы обсудят на форуме «Россия и Суворов»
У тюменской Битвы снеговиков будет свой талисман
В Ишиме покупатель, тестируя телефон, ушел с ним домой