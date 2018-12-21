СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-21T10:36:50+03:00

На трассе Тюмень – Нижняя Тавда улетела в кювет и перевернулась "Лада" с подростками. Фото ГИБДД Тюменской области

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Два подростка получили травмы в дорожной аварии на трассе Тюмень – Нижняя Тавда. Они ехали в автомобиле «Лада» 12-й модели, которым управлял 25-летни молодой человек. Водитель, который по предварительным данным был пьян, не справился с управлением и машина улетела в кювет, а затем перевернулась.

Авария произошла в седьмом часу вечера на 75-м километре дороги, сообщили в областной Госавтоинспекции. У автомобилиста травмы головы, грудной клетки и позвоночника. Тяжесть травм 17-летних подростков еще уточняется. Известно, что они живут в селе Нижняя Тавда.

Водителя госпитализировали в больницу. Там же у него взят анализ для определения наличия алкоголя в крови. Известно, водитель управлял автомобилем без полиса ОСАГО.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 12 аварий, в которых пострадали 17 человек.