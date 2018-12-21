«Молодая Евразия» сплотила студентов из Тюмени и Казахстана

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-21T10:09:27+03:00

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Казахстан и Россия – не только страны-соседи, но и давние друзья и партнёры. В свете интеграции двух стран в рамках ЕЭС было принято решение сформировать сеть позитивных контактов не только между управленческими и деловыми элитами, но и между лидерами молодого поколения. Так появился масштабный Международный молодежный проект Государственного аграрного университета Северного Зауралья и «Национально-культурной автономии казахов Тюменской области».

«Молодая Евразия» – один из победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году. Форум состоялся в конце октября и собрал порядка 140 активных и целеустремлённых студентов из Казахстана (Павлодар, Костанай, Петропавловск), Кургана, Екатеринбурга и Челябинска. Участники обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества и межкультурного диалога, молодежного предпринимательства и развития сельской местности. Также ребята посетили экскурсию по аграрному университету и увидели современные сельскохозяйственные лаборатории, познакомились с научными разработками вуза и посетили конно–спортивную школу Олимпийского резерва.

Как отметила ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко, Республика Казахстан – один из самых надёжных партнеров для аграрного университета. Молодежный форум стал ещё одним местом интересных встреч и оригинальных идей для участников.

Своим присутствием проект поддержали представители департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, региональной Общественной палаты, областной Национально-культурной автономии казахов, управления по молодежной политике Северо-Казахстанской области и Северо-Казахстанской ассамблеи народа Республики Казахстан.

Отметим, что на организацию молодёжного форума «Молодая Евразия» из федерального бюджета был получен грант на общую сумму 1,2 млн рублей.