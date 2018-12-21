2018-12-21T10:03:42+03:00
Происшествия

Тюменка попросила полицию защитить ее от собственного мужа

Мужчина грозился взорвать дом
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жительница Тюменского района попросила у полицейских защиты от своего мужа. Супруг угрожал взорвать находящийся в доме газовой баллон и убить ее.

На место происшествия выехал участковый. Он выяснил, что супруги вместе выпивали, а затем 60-летний мужчина поссорился и с женой, и с сыном. С криком: «Я сейчас все взорву!», - он попытался поджечь газовый баллон зажигалкой.

Угрозу убийством, потерпевшая восприняла реально. Опасаясь за собственную жизнь, и жизнь своего ребенка, она позвонила в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе МО МВД России "Тюменский".

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