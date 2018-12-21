2018-12-21T09:38:49+03:00
Авто

Сотрудники ГИБДД устроят гонки по ледовым трассам

В городе пройдут соревнования мастерству вождения автомобиля
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сотрудники ГИБДД устроят гонки по ледовым трассам. Фото ГИБДД Тюменской областиСотрудники ГИБДД устроят гонки по ледовым трассам. Фото ГИБДД Тюменской области
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Зрельщные гонки на ледовых трассах устроят сотрудники ГИБДД. Соревнования по профессиональному мастерству вождения автомобиля пройдут 23 декабря в 10 часов на автодроме УПК «Автомобилист», по адресу: 4-й км Московского тракта, строение 4.

В соревнованиях примут участие автоинспекторы полка ДПС и подразделений ГИБДД городов и районов Тюменской области. Участникам предстоит сдать экзамен по ПДД и проехать трассу скоростного маневрирования на патрульном автомобиле, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Отметим, что эти соревнования проходят традиционно и собирают большое количество зрителей.

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