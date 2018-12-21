Для зимнего городка на Цветном бульваре Тюмени потребовалось около 250 тонн льда

СЕГОДНЯ 09:03 2018-12-21T09:32:41+03:00

Ледовый городок в Тюмени будет полностью готов к 25 декабря Фото: Дмитрий Терентьев

"Строительный материал" для горок и фигур берут с озера Андреевское

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Городок на Цветном бульваре в Тюмени строят изо льда с озера Андреевского. На возведение горок и скульптур потребуется около 250 тонн.

Как отмечают строители городка, этот лед отличается чистотой и прозрачностью. Он хорошо подходит для создания любых фигур.

Строители очень быстро возводят ледовые горки и лабиринтыФото: Дмитрий Терентьев

Фото: Дмитрий Терентьев

Темой нынешнего года стали сказки и театр. В частности здесь возводят трон Снежной королевы, лабиринт Госпожи Метелицы, чашу Бабы Яги, смотровую площадку «Замок», фотозону «Сани Снежной королевы» и многое другое.

На Цветном бульваре Тюмени уже стоят первые ледовые сказочные персонажиФото: Дмитрий Терентьев

Фото: Дмитрий Терентьев