Для зимнего городка на Цветном бульваре Тюмени потребовалось около 250 тонн льда
Городок на Цветном бульваре в Тюмени строят изо льда с озера Андреевского. На возведение горок и скульптур потребуется около 250 тонн.
Как отмечают строители городка, этот лед отличается чистотой и прозрачностью. Он хорошо подходит для создания любых фигур.
Строители очень быстро возводят ледовые горки и лабиринтыФото: Дмитрий Терентьев
Фото: Дмитрий Терентьев
Темой нынешнего года стали сказки и театр. В частности здесь возводят трон Снежной королевы, лабиринт Госпожи Метелицы, чашу Бабы Яги, смотровую площадку «Замок», фотозону «Сани Снежной королевы» и многое другое.
На Цветном бульваре Тюмени уже стоят первые ледовые сказочные персонажиФото: Дмитрий Терентьев
Фото: Дмитрий Терентьев
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