2018-12-21T07:50:27+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге вынесен приговор члену тюменской банды-убийц, служившему в ФСБ

Он получил 24 года лишения свободы
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывшего военнослужащего РУФСБ России по Тюменской области лейтенанта запаса Алексея Короткова приговорили к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он лишен воинского звания и с него взыскан штраф в размере 500 тысяч рублей.

Такое решение накануне, 20 декабря, вынес Уральский окружной военный суд. Коротков признан виновным сразу по нескольким статьям: п.п. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 (убийства при отягчающих обстоятельствах), п. «а» ч. 4 ст. 158 (кража совершённая организованной группой), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 4 ст. 166 (угонах автомобилей с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), ч. 2 ст. 213 (хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с Коротковым, сообщили в пресс-службе суда. Обвиняемый активно сотрудничал со следствием, признал свою вину и дал показания на сообщников. Так как Коротков служил в ФСБ и имел доступ к государственной тайне, ряд материалов о нем находятся под грифами секретности и в публичном процессе их зачитывать нельзя.

Напомним, что Коротков был одним из членов тюменской банды убийц и грабителей, большая часть которой служила в Тюменском региональном управлении ФСБ.

Приговор Короткову в законную силу еще не вступил, в течение 10 суток он может быть обжалован в Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для зимнего городка на Цветном бульваре Тюмени потребовалось около 250 тонн льда
Каток на набережной Тюмени стал комфортнее и красивее
В одном из автобусов Тобольска ездят сразу два Деда Мороза
В центре Тюмени возобновили строительство спорткомплекса "Олимпия"
Погода 21 декабря в Тюмени: солнечно и ветрено
Следователи СКР ищут взяточников в тюменской Службе судебных приставов
В Тюмени состоялась премьера семейного мюзикла «Сказки 1001 ночи»
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Александр Моор: в новогодние праздники на особом контроле безопасность людей и система ЖКХ
В Тюмени будут чествовать школьников, победивших на Всероссийской олимпиаде
Насильник, надругавшийся над 8-летней девочкой в Ишиме, получил 22 года колонии
Экс-председатель Тюменского отделения общества глухих украла более 21 миллиона рублей
Значение истории в патриотическом воспитании тюменцы обсудят на форуме «Россия и Суворов»
У тюменской Битвы снеговиков будет свой талисман
В Ишиме покупатель, тестируя телефон, ушел с ним домой