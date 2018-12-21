В Екатеринбурге вынесен приговор члену тюменской банды-убийц, служившему в ФСБ

СЕГОДНЯ 07:50 2018-12-21T07:50:27+03:00

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Бывшего военнослужащего РУФСБ России по Тюменской области лейтенанта запаса Алексея Короткова приговорили к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он лишен воинского звания и с него взыскан штраф в размере 500 тысяч рублей.

Такое решение накануне, 20 декабря, вынес Уральский окружной военный суд. Коротков признан виновным сразу по нескольким статьям: п.п. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 (убийства при отягчающих обстоятельствах), п. «а» ч. 4 ст. 158 (кража совершённая организованной группой), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 4 ст. 166 (угонах автомобилей с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), ч. 2 ст. 213 (хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с Коротковым, сообщили в пресс-службе суда. Обвиняемый активно сотрудничал со следствием, признал свою вину и дал показания на сообщников. Так как Коротков служил в ФСБ и имел доступ к государственной тайне, ряд материалов о нем находятся под грифами секретности и в публичном процессе их зачитывать нельзя.

Напомним, что Коротков был одним из членов тюменской банды убийц и грабителей, большая часть которой служила в Тюменском региональном управлении ФСБ.

Приговор Короткову в законную силу еще не вступил, в течение 10 суток он может быть обжалован в Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.