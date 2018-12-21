2018-12-21T07:33:21+03:00
Общество

Каток на набережной Тюмени стал комфортнее и красивее

Кататься здесь - одно удовольствие
Маргарита КАЛИНКИНА
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Каток на набережной Тюмени открыт. Фото администрации ТюмениКаток на набережной Тюмени открыт. Фото администрации Тюмени
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Долгожданное событие. Каток на набережной Туры в Тюмени открыт. Нынешней зимой он будет еще больше радовать горожан. Здесь создана настоящая праздничная атмосфера. Каток украсили яркими флажками и новогодними баннерами. Кроме того, ледовую площадку огородили.

Площадь льда составляет почти 1300 квадратных метров. Он традиционно находится слева от центрального входа, напротив парковки.

На катке открыт теплый просторный пункт проката коньков. Фото администрации Тюмени

На катке открыт теплый просторный пункт проката коньков. Фото администрации Тюмени

Здесь установлен теплый пункт проката коньков, где можно не только с комфортом переобуться, но и посидеть погреться. По вечерам на катке будут включать музыку, а рядом есть киоски с кафе и разным десертом.

Красную ленточку на открытии катка перерезали глава города Руслан Кухарук и заслуженный тренер России Александр Кузьмин. Фото администрации Тюмени

Красную ленточку на открытии катка перерезали глава города Руслан Кухарук и заслуженный тренер России Александр Кузьмин. Фото администрации Тюмени

Накануне вечером каток торжественно открыл глава города Руслан Кухарук и заслуженный тренер России, кавалер ордена Дружбы народов, чемпион РСФСР по хоккею Александр Кузьмин.

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

Сказочную атмосферу праздника поддержали Дед Мороз, юные хоккеисты спортивной школы «Рубин», и грациозные фигуристы СДЮСШОР «Прибой».

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

Сегодня любители коньков могут уже обкатать лед и зарядиться позитивом.

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