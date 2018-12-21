Погода 21 декабря в Тюмени: солнечно и ветрено

СЕГОДНЯ 04:47 2018-12-21T04:47:45+03:00

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Пятница, 21 декабря, в Тюменской области будет немного облачной. Местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, днем в отдельных районах порывы до 13 м/с. Температура воздуха днем -11 -16 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске день обещает быть очень солнечным. Термометры покажут -15 -16 градусов. Ветер будет 5-10 м/с.

В Тобольске тоже солнечно, но на один градус холоднее -16 -17 и ветер 5-12 м/с. В Ишиме переменная облачность, -15 -17 градусов и ветер 7-14 м/с.

Сегодня день зимнего солнцеворота — самый короткий день в году. А в народном календаре 21 декабря названо Анфисой рукодельницей.

На Анфису всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Делать это желательно было в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться — проводить специальные обряды от порчи.

Магической силой обладала и сама вышивка, в которой нередко зашифровывали разного рода символы. Так, ромбы на полотенцах обозначали плодородие; круглые розетки и крестообразные фигуры на одежде охраняли ее владельца от несчастий. В традиционных узорах вышивки встречаются также изображения солнца, деревьев, птиц, олицетворяющих жизненные силы природы. Наши предки верили в их силу, считая, что они принесут в дом достаток и благополучие.