В центре Тюмени возобновили строительство спорткомплекса "Олимпия"

СЕГОДНЯ 06:00 2018-12-21T06:00:49+03:00

Его открытие запланировано на февраль 2019 года

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Возобновлены работы по строительству спортивного комплекса «Олимпия» на улице Пржевальского в Тюмени. Открыть долгожданный спорткомплекс с бассейном планируется в феврале 2019 года.

Строительство приостанавливалось из-за корректировки проекта в части размещения систем видеонаблюдения, радиооповещения, размещения компьютерных сетей, а также систем контроля доступа, пояснили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Новый спортивный корпус будет в четыре раза больше старого, его общая площадь составляет более 11 тысяч квадратных метров. Кроме бассейна площадью 400 кв. м здесь будет зал игровых видов спорта, телескопические трибуны на 160 мест, предусмотрены также зал фитнеса, спортивной гимнастики и спортивных единоборств.