Следователи СКР ищут взяточников в тюменской Службе судебных приставов

20 Дек. 17:02 2018-12-20T17:04:13+03:00

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В Тюменской области возбуждено уголовное дело на неустановленных должностных лиц регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. По предварительным данным, в ноябре 2018 года неустановленными работниками ведомства через посредников была получена взятка в значительном размере за незаконную реализацию арестованного автомобиля заинтересованному лицу. Автомобиль был помешен на спецстоянку в рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении взяткодателя.

В настоящее время устанавливаются причастные к преступлению сотрудникииССП. Дело расследуют сотрудники областного управления СКР по трем статьям: ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч. 2 ст.291 УК РФ (дача взятки), ч.1 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Следствию предстоит установить все обстоятельства преступления. Уже допрошен ряд сотрудников управления, изъята вся необходимая документация.