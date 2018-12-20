В Тюмени состоялась премьера семейного мюзикла «Сказки 1001 ночи»
Необычная премьера семейного мюзикла «Сказки 1001 ночи» состоялась сегодня, 20 декабря, на сцене Тюменского драматического театра. Благодаря красочным декорациям, ярким костюмам, волшебной музыке, полетам на ковре-самолёте, чудесам и превращениям на сцене театра предстал волшебный мир Востока.
Над спектаклем трудилась талантливая постановочная группа: режиссер-постановщик и балетмейстер – Сергей Захарин, музыкальный руководитель, композитор постановки – Андрей Федоськин. Стихи – Андрей Усачёв. Либретто – Артём Абрамов. Художник-постановщик – Евгения Шутина. Актеры: Игорь Гутманис, Софья Илюшина, Александр Тихонов, Сергей Скобелев.
- Добрая, теплая и очень красивая сказка получилась у Тюменского драматического театра. Яркий спектакль, по-восточному красочные декорации, динамичное действие, интересная хореография. Спектакль покорил не только взрослого, но и самого маленького зрителя! – поделились впечатлениями зрители премьеры.
Показы спектакля «Сказки 1001 ночи» продлятся до 13 января, сообщили в облатном департаменте культуры.