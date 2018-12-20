В Тюмени состоялась премьера семейного мюзикла «Сказки 1001 ночи»

20 Дек. 16:47 2018-12-20T16:47:53+03:00

Посмотреть ее можно будет до 13 января

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Необычная премьера семейного мюзикла «Сказки 1001 ночи» состоялась сегодня, 20 декабря, на сцене Тюменского драматического театра. Благодаря красочным декорациям, ярким костюмам, волшебной музыке, полетам на ковре-самолёте, чудесам и превращениям на сцене театра предстал волшебный мир Востока.

Над спектаклем трудилась талантливая постановочная группа: режиссер-постановщик и балетмейстер – Сергей Захарин, музыкальный руководитель, композитор постановки – Андрей Федоськин. Стихи – Андрей Усачёв. Либретто – Артём Абрамов. Художник-постановщик – Евгения Шутина. Актеры: Игорь Гутманис, Софья Илюшина, Александр Тихонов, Сергей Скобелев.

- Добрая, теплая и очень красивая сказка получилась у Тюменского драматического театра. Яркий спектакль, по-восточному красочные декорации, динамичное действие, интересная хореография. Спектакль покорил не только взрослого, но и самого маленького зрителя! – поделились впечатлениями зрители премьеры.

Показы спектакля «Сказки 1001 ночи» продлятся до 13 января, сообщили в облатном департаменте культуры.