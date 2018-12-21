2018-12-21T06:54:01+03:00
Общество

В одном из автобусов Тобольска ездят сразу два Деда Мороза

Один волшебник за рулем, второй - продает билеты
Маргарита КАЛИНКИНА
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В одном из автобусов Тобольска ездят сразу два Деда Мороза. Фото Тобольского ПАТПВ одном из автобусов Тобольска ездят сразу два Деда Мороза. Фото Тобольского ПАТП
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Сразу два Деда Мороза разъезжают в одном из городских автобусов Тобольска. Один из них - кондутор, а второй - водитель. Праздничное настроение жителям города сегодня создавал экипаж маршрута №16 Тобольского ПАТП.

Салон автобуса тоже выглядит уже по новогоднему. Он украшен мишурой, а окна - яркими картинками, с поручней свисают самодельные снежинки.

- Дети помогали наряжать, - готовясь к выезду из парка, рассказал водитель Виктор Василенко. Он отец девяти детей и роль доброго волшебника исполняет каждый год.

- Вот, купил себе костюм. Перевоплощаюсь в Деда Мороза, чтобы детворе было интереснее получать подарки. Старшие, конечно, уже не очень верят. Но всё равно так радостнее и интересней!, - рассказывает Виктор.

Проезжающие навстречу автомобилисты, увидев за рулём автобуса сказочного персонажа, тут же сигналят. А в салоне пассажиры то и дело просят сделать совместное фото с другим «дедушкой».

- Приятно дарить людям радость. Некоторые заходят хмурые, а когда видят нас, сразу улыбки на лицах появляются, - подъезжая к конечной у Кремля, делится впечатлениями Валерий Карпов.

Теперь в их планах порадовать пассажиров маршрута №8. Впрочем, праздник приедет к пассажирам большинства городских маршрутов. В ПАТП в самом разгаре конкурс на лучшее оформление автобусов и создание новогодних костюмов, сообщили в пресс-службе предприятия.

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