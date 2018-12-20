Александр Моор: в новогодние праздники на особом контроле безопасность людей и система ЖКХ

20 Дек. 16:00 2018-12-20T16:26:18+03:00

В правительстве региона обсудили готовность к массовым гуляньям и большим выходным

Изменить размер текста: A A

Готовность региона к проведению новогодних и рождественских праздников обсуждалась сегодня, 20 декабря, на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Тюменской области. Заседание провел губернатор Александр Моор.

Обсуждались вопросы антитеррористической защищенности населения и потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе мест массового пребывания граждан.

- В новогодние праздники проходит много развлекательных мероприятий, спортивных соревнований, в том числе с участием детей. Все руководители органов местного самоуправления и органов региональной власти должны держать ситуацию на контроле, оказывать максимальное содействие правоохранителям. Мероприятия должны пройти на высоком организационном уровне, четко и слаженно, – заявил глава региона.

Для безопасности пассажирских авиаперевозок Александр Моор поручил руководству акционерных обществ «ЮТэйр Инжиниринг» и «Аэропорт Рощино» и силовым ведомствам до конца года провести весь комплекс предупредительно-профилактических мероприятий.

Большую предварительную работу, проверку всех стратегических объектов в области в преддверии новогодних праздников проводят все оперативные ведомства. На праздничных мероприятиях в усиленном режиме будут нести службу правоохранительные органы и силовые структуры.

- От вашей личной ответственности и оперативного реагирования на любую ситуацию будет зависеть, как спокойно мы проведем эти праздники и сможем обеспечить безопасность наших жителей, - подчеркнул Моор, обращаясь к главам муниципалитетов и руководителям представительных органов власти.

Александр Викторович попросил обратить особое внимание на обеспечение бесперебойного функционирования жилищно-коммунальной сферы.

- Система работы ЖКХ — принципиальный вопрос контроля со стороны муниципалитетов. Напомню, что с 1 января 2019 года мы переходим на новую систему обращения с отходами, появляется единый региональный оператор. Чтобы в первые дни нового года не возникло ситуаций по несвоевременному вывозу мусора, необходимо взять эту тему на личный контроль, – подчеркнул он.