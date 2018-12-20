В Тюмени будут чествовать школьников, победивших на Всероссийской олимпиаде

20 Дек. 15:21 2018-12-20T15:21:30+03:00

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Победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников будут чествовать завтра, 21 декабря. Торжества пройдут в гимназии №16. Заслуженные дипломы почти 600 юных знатоков вручит директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов.

В интеллектуальных состязаниях по 24 предметам сражались более 5300 учащихся. Список самых востребованных дисциплин традиционно возглавили русский язык, математика, обществознание, физика и английский язык.

Напомним, олимпиады в Тюмени проходили с 7 ноября по 7 декабря. Конкурсанты, которые набрали достаточное количество баллов для прохождения на региональный уровень, своими знаниями будут защищать честь Тюмени в начале 2019 года.

Многие участники олимпиады проверили себя сразу в нескольких направлениях, в число лучших многопредметников в этом году вошли 86 человек.

Например, ученица школы №70 Анастасия Тюлькова выступила на олимпиаде сразу по четырем языкам: английскому, немецкому, французскому и испанскому.

- По результатам прошлой областной олимпиады я автоматически попала в список участников регионального этапа 2019 года, но всё равно решила поучаствовать в состязаниях на уровне школы и города. Мне очень нравится изучать языки. Они помогают развиваться, расширять кругозор и уверенно чувствовать себя в путешествиях по миру. Практиковать общение необходимо постоянно, хотя бы с помощью интернета, − рассказала Анастасия.

В этом году в Тюмени иностранные языки сдавали почти 950 школьников. Большая часть из них выбрали английский, предпочтение испанскому отдали всего 13 учащихся.