Насильник, надругавшийся над 8-летней девочкой в Ишиме, получил 22 года колонии

20 Дек. 14:25 2018-12-20T14:34:43+03:00

С него также взыскано в пользу ребенка 2 миллиона рублей

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Насильник, надругавшийся над 8-летней девочкой в Ишиме, получил 22 года заключения. Сегодня, 20 декабря, городской суд вынес приговор 54-летнему педофилу. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за покушение на изнасилование, разбой, грабежи и применение насилия к сотруднику милиции. В общей сложности в местах лишения свободы он провел около 23 лет.

Сейчас ишимца признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и изнасиловании (п.«б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).

Преступление было совершено 8 января. За три недели до этого мужчина освободился из колонии строгого режима в Ишиме, где отбывал наказание за грабеж. В тот злополучный вечер на улице он увидел 8-летнюю девочку, которая одна шла по улице. Он обогнал ее и, увидев заброшенный дом, дождался ребенка, а затем затащил школьницу туда и надругался.

Чтобы найти педофила в городе взяли биологические образцы у более 3,1 тысяч мужчин. В результате у одного из проверяемых ДНК совпало с ДНК насильника. В конце июня педофила задержали и взяли под стражу.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый является вменяемым, каких-либо отклонений у него не выявлено. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд кроме заключения в колонию строгого режима взыскал с осужденного в пользу пострадавшей девочки 2 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда, сообщили в областной прокуратуре.