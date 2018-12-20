Экс-председатель Тюменского отделения общества глухих украла более 21 миллиона рублей
Бывшего председателя Тюменского регионального отделения «Всероссийского общества глухих» будут судить за хищение более 21 миллиона рублей под видом трудоустройства инвалидов. Ее обвиняют в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (части 3 и 4 ст. 159 УК РФ).
Женщина в 2015-2017 годы заключала с банком и акционерным обществом договоры на содержание специальных рабочих мест для инвалидов, по условиям которых общество инвалидов у себя должно было создать рабочие места и трудоустроить на них лиц с ограниченными возможностями, а банк и акционерное общество профинансировать их.
Обвиняемая предоставляла своим партнерам фиктивные документы о трудоустройстве, а те, не подозревая обмана, перечисляли деньги.
Нарушения были выявлены после обращения группы инвалидов на прием к прокурору Тюменской области. Гражданам перестали платить социальную доплату к пенсии в связи с их трудоустройством. Между тем сами инвалиды утверждали, что не работают.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что заявители действительно не работают. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, а лицам с ограниченными возможностями возобновлены доплаты к пенсиям.
В ближайшее время материалы будут направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения. Экс-председателю грозит лишение свободы до 10 лет, сообщили в облпрокуратуре.