Экс-председатель Тюменского отделения общества глухих украла более 21 миллиона рублей

20 Дек. 14:04 2018-12-20T14:04:27+03:00

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Бывшего председателя Тюменского регионального отделения «Всероссийского общества глухих» будут судить за хищение более 21 миллиона рублей под видом трудоустройства инвалидов. Ее обвиняют в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (части 3 и 4 ст. 159 УК РФ).

Женщина в 2015-2017 годы заключала с банком и акционерным обществом договоры на содержание специальных рабочих мест для инвалидов, по условиям которых общество инвалидов у себя должно было создать рабочие места и трудоустроить на них лиц с ограниченными возможностями, а банк и акционерное общество профинансировать их.

Обвиняемая предоставляла своим партнерам фиктивные документы о трудоустройстве, а те, не подозревая обмана, перечисляли деньги.

Нарушения были выявлены после обращения группы инвалидов на прием к прокурору Тюменской области. Гражданам перестали платить социальную доплату к пенсии в связи с их трудоустройством. Между тем сами инвалиды утверждали, что не работают.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что заявители действительно не работают. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, а лицам с ограниченными возможностями возобновлены доплаты к пенсиям.

В ближайшее время материалы будут направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения. Экс-председателю грозит лишение свободы до 10 лет, сообщили в облпрокуратуре.