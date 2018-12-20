20 Дек. 13:16 2018-12-20T13:34:32+03:00

Значение истории в патриотическом воспитании тюменцы обсудят на форуме «Россия и Суворов»

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Форум «Россия и Суворов» в пятый раз откроется в Ялуторовске 24 декабря. На него соберутся педагоги и воспитанники системы добровольной подготовки к военной службе, учителя и тренеры школ и учреждений дополнительного образования, общественники и ветераны.

Дата форума выбрана неслучайно. 24 декабря - День воинской славы России - взятие крепости Измаил. В этот день в 1790 году в ходе русско-турецкой войны 1787–1791 годов войска под командованием великого полководца Александра Васильевича Суворова штурмом заняли турецкую крепость Измаил. Это событие, стало легендарным в истории нашего Отечества.

Форум начнется с возложения цветов к памятнику Генералиссимуса Российских войск на площади Победы. В 14.00 состоится круглый стол на тему: «Историческое наследие А.В. Суворова в патриотическом воспитании молодежи Тюменской области».

О «Значении полководческого таланта Суворова в истории Отечества» в своем докладе расскажет председатель Благотворительного фонда содействия культуре имени Саввы Мамонтова Павел Белоглазов. Основатель центра «Аванпост» Александр Перов познакомит слушателей с заветами Суворова о воспитании войск.

Модератором круглого стола выступит председатель Тюменского регионального отделения Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук Александр Петрушин.