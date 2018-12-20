У тюменской Битвы снеговиков будет свой талисман

20 Дек. 13:03 2018-12-20T13:04:57+03:00

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Прием заявок на Битву снеговиков в Тюмени завершился. Состязаться в лепке снежных фигур будет 30 команд. У битвы появился свой снеговик-талисман. Он встретит гостей и будет с ними на протяжении всего творческого процесса.

Напомним, Битва стартует уже завтра, 21 декабря, на центральной площадке Гилевской рощи. Команды приступят к лепке в 13.00, а завершат в 19.00 часов. В субботу всем дадут еще три часа с 9 до 12 часов, чтобы создать скульптурам завершенный вид.

В субботу в Гилевской роще будет также работать полевая кухня, в перерывах участнкии битвы смогут погреться в специальном автобусе. А чтобы веселее «колдовалось» с 10 часов здесь же начнется концерт коллективов Центра культуры и творчества «Тюмень».

Также ведущие планируют провести флешмоб и конкурсы среди болельщиков, а в 12 часов на основной площадке лесопарка состоится открытие Первого тюменского забега Дедов Морозов. В 12.05 стартуют дети в возрасте до 12 лет. Им предстоит преодолеть дистанцию 300 метров. В 12.45 побегут взрослые, для них приготовлена дистанция в 900 метров.

Ориентировочно в 13.15 ведущие объявят о начале церемонии награждения участников «Битвы снеговиков», занявших 2-е и 3-е места. Обладателей первых мест наградят на торжественном открытии главной елки на площади 400-летия Тюмени 27 декабря в 17 часов.

Как отмечают организаторы, за фигурами, в том числе в ночное время, будут присматривать сотрудники охранного предприятия, работающего в Гилевской роще.