В Ишиме покупатель, тестируя телефон, ушел с ним домой

20 Дек. 12:41 2018-12-20T15:00:33+03:00

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В Ишиме раскрыта необычная кража телефона. Мужчина в магазине попросил покупателей показать ему выбранную модель, вставил в гаджет свою симкарту на которую тут же ему позвонила жена. Покупатель вышел, чтобы поговорить с ней и больше не вернулся.

Продавцы вызвали полицию. Личность покупателя была установлена и горожанин задержан. Как выяснилось, 30-летний мужчина сразу отправился домой, там телефон отдал жене, а та отнесла его в комиссионный магазин. Вырученные средства были потрачены семьей на продукты питания.

Сумма ущерба магазину составила около 4 тысяч рублей. В отделе полиции ранее судимый ишимец признал свою вину. На него заведено уголовное дело на основании части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.