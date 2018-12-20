В Тюмени появилась первая в УРФО и Сибири база для киберспортсменов

20 Дек. 12:22 2018-12-20T12:22:46+03:00

Команда по дисциплине CS GO со временем должна стать одной из сильнейших в России

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В Тюмени появилась первая в УРФО и Сибири профессиональная тренировочная база для киберспортсменов. На ней будут жить и тренироваться пять игроков команды «CyberSable» и их тренертр по дисциплине CS GO. За два месяца усердной подготовки ребятам необходимо достичь основной цели - попасть в топ 5 рейтинга России по версии HL TV.

База «буткемп» создана в частном доме площадью более 200 кв. м. в Кулига Парке под Тюменью. Спортсмены будут тренироваться здесь, соблюдаая режим и ежедневные тренировки. Специальную программу для них разработали тренеры по спортивному питанию и физическим нагрузкам, а также по профильной дисциплине. Подобные буткемпы - неотъемлемая часть тренировочного процесса всех профессиональных команд мира и России таких как Virtus.pro, Astralis, NAVI и т.д.

Состав тюменской команды сформирован из победителей тюменских киберспортивных турниров. В ее состав также привлечены два киберспортсмена из Москвы «graceF» и Ижевска «osakac».