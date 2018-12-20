В Тюменской области востребованность в рабочих за год выросла почти в 3 раза

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-20T11:33:47+03:00

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Востребованность специалистов рабочих профессий в Тюменской области за год выросла почти в три раза. Доля вакансий на них на рынке труда составляет 13,2%.

К слову, среди соискателей рабочих тоже стало больше, за год количество резюме выросло в два раза и их доля сейчас составляет 4% от общего числа резюме.

Такие данные приводит портал по поиску работы и персонала HeadHunter. Эксперты отмечают, что спрос растет гораздо быстрее предложения, поэтому и конкуренция в данной отрасли небольшая, в среднем 2-3 резюме на вакансию. Оптимальным для рынка считается ситуация, когда на вакансию приходится 4-5 резюме – тогда выбор есть и у работодателей, и у соискателей.

Несмотря на дефицит рабочего персонала, динамика положительная – статистика показывает, что о рабочей профессии задумываются все больше жителей региона. Опрос соискателей показал, что в Уральском федеральном округе 9% офисных работников готовы сменить свою профессию на рабочую, еще 7% согласны на это, если им оплатят обучение и 24% готовы перейти в рабочие при гарантии трудоустройства.