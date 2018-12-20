2018-12-20T11:17:32+03:00
Происшествия

Догнал и сбил: на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск произошла странная авария

Большегруз раздавил впереди идущую легковушку
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тобольском районе большегруз сбил попутную легковушку. Фото ГИБДД Тюменской областиВ Тобольском районе большегруз сбил попутную легковушку. Фото ГИБДД Тюменской области
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла произошла на федеральной трассе Тюмень–Ханты-Мансийск накануне, 19 декабря. В седьмом часу вечера на 303-м километре в Тобольском районе столкнулись тягач «ДАФ» с полуприцепом и легковой автомобиль «Датсун». В результате происшествия 63-летний водитель легкового автомобиля погиб, его 50-летняя пассажирка получила множественные травмы.

Фото ГИБДД Тюменской области

Фото ГИБДД Тюменской области

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 9 аварий, в которых один человек погиб и 10 получили травмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24