Более половины работающих жителей Тюменской области получают только белую зарплату

СЕГОДНЯ 10:33 2018-12-20T11:35:47+03:00

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Всего 53% жителей Тюменской области, Югры и Ямала получали только белую зарплату в 2018 году. Это на 2 процента меньше, чем в 2016 году. Серую зарплату, т.е. частично официально, а частично в конверте получали 28% или на 4% меньше, чем в 2016 году. А вот «черная», то есть, полностью неофициальная оплата труда, стала в два раза популярнее – и составила 16% от рынка региона.

Такие данные приводит портал по поиску работы и специалистов HeadHunter. Эксперты портала отметили также, что население трех регионов ценит официальный доход за оплачиваемые больничные и декретный отпуск, за начисления в пенсионный фонд и гарантию своевременных выплат. Кроме того, почти 40% участников опроса отметили возможность взять кредит, соразмерный зарплате. При этом количество людей, для которых важно получать именно официальную зарплату, за два года ощутимо сократилось – с 87% до 80%.

Любопытно, что наиболее высокие зарплаты при поиске работы предъявляют соискатели, в разное время окончившие Тюменский индустриальный университет. В среднем они рассчитывают на заработок в 59 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте – Тюменский государственный медицинский университет (53 тысячи рублей), на третьем – Югорский государственный университет (49 тысяч рублей). Завершают топ-10 выпускники Тюменского государственного института культуры, претендующие на заработок в 38 тысяч рублей.