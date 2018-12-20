Алеся Черноокая представит Тюменскую область в телепроекте «Новая звезда»

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-20T10:11:55+03:00

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Певица Алеся Черноокая представит Тюменскую область на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда», который проводит телеканал «Звезда».

В телепроекте стартует четвертый сезон, в котором примут участие 85 самых сильных исполнителей от каждого региона страны. Лучших из лучших определит голосование телезрителей по всей России и знаменитые в области музыки эксперты.

Эфиры первого тура конкурса будут показаны с 23 по 30 декабря, сообщили в медиахолдинге «Красная звезда». Телепоказы полуфинала и финала конкурса запланированы со 2 по 4 января. Именно в этот период пройдет масштабное голосование среди телезрителей.

В конкурсе «Новая Звезда» будет два победителя. Одного из них 4 января назовет жюри конкурса. Другого 7 января определят по результатам зрительского голосования.

26-летняя тюменка Алеся Черноокая поет в кавер-группе и знает много патриотических песен. Она целеустремленная, харизматичная, яркая и очень отзывчивая девушка. Алеся родилась в Пыть-Яхе (Югра) и закончила отделение эстрадно-джазового пения в университете культуры и искусств в Санкт-Петербурге.

Жители Тюменской области, Югры и Ямала могут поддержать землячку своими голосами.