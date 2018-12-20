Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом SPEAR'S Russia Wealth Management Awards 2018 –профессиональной премии для лучших представителей частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных отраслей. УРАЛСИБ был награжден в номинации «За эффективное обновление бизнес-модели», награда была вручена Председателю Правления Банка Константину Боброву.
Церемония награждения состоялась 17 декабря на сцене театра Et Cetera. В 2018 году на юбилейной церемонии были подведены итоги десятилетия развития индустрии. Премия вручается с 2009 года. SPEAR’S Russia Wealth Management Awards проводится в России по аналогии с премией SPEAR’S WMA, которую журнал SPEAR’S UK ежегодно организует в Лондоне. Организаторы премии в России — журнал SPEAR'S Russia и портал PBWM.ru.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)