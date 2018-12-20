СЕГОДНЯ 08:55 2018-12-20T09:08:22+03:00

Как работает Почта России в Тюменской области в новогодние и рождественские праздники

Выходными будут только 1, 2 и 7 января

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Все отделения Почты России в Тюменской области 29 декабря будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на 1 час, 30 декабря – по графику, а 31 декабря - по графику субботы.

1, 2 и 7 января 2019 года выходные дни. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.