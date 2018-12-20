Тоболяк потерял телефон, а с ним и все деньги мобильного банка

СЕГОДНЯ 08:38 2018-12-20T08:38:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тобольске мужчина нашел на улице сотовый телефон и с помощью услуги «Мобильный банк» похитил все деньги хозяина гаджета.

Владелец телефона, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Он рассказал, что в одном из кафе выпивал спиртное, а проснувшись на следующее утро не нашел мобильника. Он проверил банковскую карту и выяснил, что она пуста, с нее пропало 10,5 тысяч рублей.

Стражам порядка удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать. Им оказался 29-летний безработный. Задержанный пояснил, что нашёл телефон на улице. На гаджете отсутствовал пароль, поэтому перевести деньги не составило особого труда. После перевода денег мужчина выбрасил телефон за ненадобностью.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Суда мужчина дожидается под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.