Глава Тюмени и Дед Мороз откроют каток на набережной

СЕГОДНЯ 08:12 2018-12-20T08:13:48+03:00

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Открытие ледового катка на набережной реки Туры состоится сегодня в Тюмени. Любителей катаний на коньках ждут на праздник в 18 часов.

Откроют ледовую площадку глава города Руслан Кухарук и заслуженный тренер России, чемпион РСФСР по хоккею Александр Кузьмин.

Сказочную атмосферу праздника создадут Дед Мороз, юные хоккеисты спортшколы «Рубин» и грациозные фигуристы спортшколы «Прибой». Горожан ожидает сюрприз: послание от Дедов Морозов различных стран привезет на собачьей упряжке аляскинских хаски каюр Михаил Фатеев.

Этой зимой у горожан есть все возможности проводить свободное время на свежем воздухе, отмечают в пресс-службе администрации города. Накануне Нового года в Тюмени залиты 90 хоккейных кортов и 26 ледовых площадок. Общая площадь катков составляет более 118 тысяч квадратных метров.