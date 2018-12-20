В Тюмени поздно вечером сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 07:09 2018-12-20T09:18:03+03:00

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Жилой частный дом сгорел дотла накануне, 19 декабря, в Тюмени. Трагедия произошла поздно вечером на улице Шмидта, 8. В результате серьезно пострадал хозяин дома, его передали скорой помощи.

- Мужчину доставили в реанимацию ожогового отделения ОКБ № 1. Его состояние оценивается как тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Прогнозы благоприятные, - сообщили в областном департаменте здравоохранения. - Еще один пациент отказался от госпитализации.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение дежурному поступило в 21.44. Через 5 минут первые подразделения были уже на месте. К этому моменту весь дом площадью 7Х10 квадратных метров был в огне.

На пожаре работали 20 огнеборцев и шесть машин спецтранспорта. Потребовался почти час, чтобы справиться с огнем и не пустить его на надворные постройки и ближайшие дома. Ликвидация пожара была объявлена только в 22.45.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.