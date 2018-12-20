К Новогоднему столу: тюменцев приглашают на продовольственную ярмарку
Продовольственные ярмарки вновь откроются в Тюмени в ближайшую субботу, 22 декабря. Торговля традиционно развернется на пяти площадках. Жители Тюмени и гости города смогут приобрести к новогоднему столу продукцию местных сельхозпроизводителей. Будет предложен широкий ассортимент свинины, говядины, баранины, птицы, рыбной продукции, хлеба, овощей и картофеля, сушеных плодов, дикоросов, продукции пчеловодства и много других товаров.
Места проведения ярмарок:
— ул. Московский тракт (парковка автомобилей в районе дома 88);
— ул. Мельникайте, 126, к. 2, ТЦ "П.О.Р.Т";
— пр. Солнечный, 11, ТРК "Заречный двор";
— ул. Севастопольская, 12, Выставочный зал;
— ул. Льва Толстого, 29 (парковка автомобилей).
Начало работы ярмарок с 8.00.