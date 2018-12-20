2018-12-20T07:21:40+03:00
Общество

К Новогоднему столу: тюменцев приглашают на продовольственную ярмарку

Торговля традиционно развернется на пяти площадках
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени 22 декабря пройдет продовольственная ярмаркаВ Тюмени 22 декабря пройдет продовольственная ярмаркаФото: Ольга Крыльцова
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Продовольственные ярмарки вновь откроются в Тюмени в ближайшую субботу, 22 декабря. Торговля традиционно развернется на пяти площадках. Жители Тюмени и гости города смогут приобрести к новогоднему столу продукцию местных сельхозпроизводителей. Будет предложен широкий ассортимент свинины, говядины, баранины, птицы, рыбной продукции, хлеба, овощей и картофеля, сушеных плодов, дикоросов, продукции пчеловодства и много других товаров.

Места проведения ярмарок:

— ул. Московский тракт (парковка автомобилей в районе дома 88);

— ул. Мельникайте, 126, к. 2, ТЦ "П.О.Р.Т";

— пр. Солнечный, 11, ТРК "Заречный двор";

— ул. Севастопольская, 12, Выставочный зал;

— ул. Льва Толстого, 29 (парковка автомобилей).

Начало работы ярмарок с 8.00.

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