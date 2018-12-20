Творческие подростки Тюмени соберутся на «Новогоднюю перезагрузку»

СЕГОДНЯ 05:58 2018-12-20T05:58:39+03:00

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Юные одаренные тюменцы соберутся сегодня, 20 декабря, на «Слет героев. Новогодняя перезагрузка». В музейный комплекс имени Словцова приглашены 300 ребят – учащиеся старших классов, ставшие победителями творческих конкурсов, школьных олимпиад и спортивных чемпионатов. С напутственным словом и поздравлениями к ним обратится глава города Руслан Кухарук.

Гостей праздника встретят персонажи игр и комиксов, а также мимы-ходулисты. Они будут развлекать ребят и фотографироваться с ними, сообщает городской департамент культуры. В течение вечера юные герои примут участие в работе интерактивных площадок: буллит тайм, интерактивное пианино, цифровой художник, велооркестр, трековые автогонки и других. Пройдет также игровая программа с участием Дедушки Мороза и Снегурочки.

Подросткам предстоит пройти новогоднюю перезагрузку, выполнить несколько заданий ведущих, чтобы получить новогодний подарок. Завершит праздник зажигательная дискотека.