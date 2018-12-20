Погода 20 декабря в Тюмени: солнечно

СЕГОДНЯ 04:50 2018-12-20T04:50:53+03:00

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Четверг, 20 декабря, в Тюменской области будет немного пасмурным. Местами пройдет небольшой снег, ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с. Началось похолодание, ночью температура воздуха опускалась до -19 -24 градусов, при прояснении до -29. Днем потеплеет до -13 -18.

В Тюмени день будет солнечным и без осадков. Температура воздуха утром -19, днем -15 градусов. Ветер 4-7 м/с. В Тобольске тоже солнечно и без осадков -16 -19, ветер 3-7 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске переменная облачность, термометры покажут -18 -19 градусов, ветер 3-5 м/с. В Ишиме небольшой снег, пасмурно и -15 -16 градусов.

Сегодня отмечается Международный день солидарности людей, а в России 20 декабря - профессиональный праздник работников органов безопасности.

В народном календаре этот день назван Амвросием. С этого дня на Руси начинали готовиться к одному из главных праздников — Рождеству Христову. До Рождества больше никаких крупных праздников не было, и этот день подводил символическую черту под праздниками уходящего года.