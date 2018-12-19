В Тюмени состоится итоговый Конгресс Федеральной программы «Ты – предприниматель»

19 Дек. 20:47 2018-12-19T20:47:10+03:00

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В Тюменском Технопарке 22 декабря состоится итоговый Конгресс Федеральной программы «Ты – предприниматель». Как рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, программа реализовывалась в течение 2018 года. В неё вошли семинары, деловые игры, мастер-классы и интенсивные курсы, направленные на популяризацию и поддержку предпринимательской инициативы среди молодёжи.

Откроют мероприятие школьники, участники проекта «Это бизнес, детки!» Ребята презентуют свои бизнес-проекты, а те выберут наиболее интересную идею для бизнеса. Главным призом для школяров станет поездка в Екатеринбург на экскурсию в офис компании «СКБ Контур» и билеты на всю команду в аквапарк «ЛетоЛето».

Также на конгрессе о реализации программ поддержки молодёжного предпринимательства в нашем регионе расскажут представители власти и бизнес-сообщества. В их числе – Леонид Остроумов, Эдуард Омаров, Андрей Шальнев, Артём Андросов и Юлия Кулишева. Завершит мероприятие открытый мастер-класс Дмитрия Захарова «Реализуй свои мечты, а не чужие». Он расскажет о правильном целеполагании, которое поможет приумножить уже имеющееся и реализовать всё задуманное в новом году. Участвовать могут все желающие.

Напомним, в 2018 году программа Федерального агентства по делам молодёжи «Ты – предприниматель» реализуется в 60 российских регионах. В Тюмени организатором программы выступает ООО «Центр Развития Бизнеса» при ТРО «ОПОРА РОССИИ», при поддержке Правительства Тюменской области и Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».