2018-12-19T21:06:18+03:00
Общество

В Тюмени подвели итоги областного конкурса сочинений «Герои живут вечно»

Награждение активных участников творческого состязания состоялось в Тюменском колледже искусств
Поделиться:
Фото пресс-службы АО «Транснефть – Сибирь»Фото пресс-службы АО «Транснефть – Сибирь»
Изменить размер текста:

Подведены итоги областного конкурса сочинений «Герои живут вечно», состоявшегося в г Тюмени при поддержки правительства Тюменской области и АО «ТранснефтьСибирь». Награждение активных участников творческого состязания состоялось в Тюменском колледже искусств на ежегодном «Фестивале победителей» 18 декабря 2018 года.

Цель конкурса сочинений «Герои живут вечно» – сохранение памяти о погибших защитниках Отечества. Организаторами патриотического мероприятия выступили департамент образования и науки Тюменской области, Тюменское региональное отделение Национального благотворительного фонда совместно с акционерным обществом «Транснефть – Сибирь».

Конкурс сочинений проводился в школах Тюменской области. Героями литературных работ стали солдаты и офицеры, павшие при защите Отечества в локальных вооруженных конфликтах современности в Афганистане и на Северном Кавказе. В 2018 году участие в конкурсе, проводимом в три этапа, приняли ученики 9-11 классов общеобразовательных учреждений из 23-х населенных пунктов Тюменской области. Пятьдесят лучших работ были представлены на рассмотрение областному жюри, которое признало победителями 21 участника.

Победители получили право пройти по улицам областного центра с портретом своего героя в колонне «Бессмертного батальона Тюмени» на традиционной встрече матерей и вдов погибших военнослужащих. Дипломы победителям были вручены в этот же день на торжественном приеме, посвященном Дню Героев, в тюменском дворце культуры «Нефтяник». Еще восемь участников конкурса отмечены грамотами департамента образования и науки Тюменской области и Тюменского регионального отделения Национального благотворит

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени состоится итоговый Конгресс Федеральной программы «Ты – предприниматель»
В Тобольске осудили водителя из Татарстана за смертельное ДТП
В Тюмени устанавливают причины гибели ребенка в детском стационаре
Курировать департамент инвестполитики Тюменской области будет Вячеслав Вахрин
Елена Кашкарова: каждый работник ЗАГСа вносит свой вклад в формирование семьи
Тюмень попала в тройку городов, где можно снять пентхаус по цене столичной «однушки»
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Полицейские Тюмени прикрыли поставку наркотиков в гипсовых фигурках из Петербурга
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание