В Тобольске осудили водителя из Татарстана за смертельное ДТП

19 Дек. 15:52 2018-12-19T15:52:15+03:00

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Сегодня, 19 декабря Тобольский городской суд Тюменской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя города Елабуги Республики Татарстан. Он признан виновным в ДТП, в результате которого погибли двое человек.

Согласно материалам уголовного дела, 31 августа водитель перегонял транспортное средство – агрегат цементировочный на шасси Камаз из Елабуги в Пыть-Ях. Около полудня двигаясь по федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск, на 250 км трассе, совершая объезд стоящего автомобиля, он перестроился из крайней правой полосы в левую.

- В этот момент по левой полосе в попутном направлении в город Радужный двигался Infiniti JX. Северяне возвращались домой из отпуска. Возникла опасная ситуация. Во избежание столкновения Infiniti выехал на встречную полосу, чтобы затем уйти на второстепенную дорогу, но не успел. На встречной полосе иномарка столкнулся с грузовым самосвалом FAW, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В результате аварии 43-летняя сожительница водителя Infiniti и их совместный 8-летний сын погибли на месте. Еще один ребенок, находившийся в машине, 12-летний сын погибшей от первого брака получил тяжкие телесные повреждения и остался жив. Сам Водитель Infiniti в ДТП не пострадал.

Подсудимый, спровоцировавший ДТП вину не признал. Суд назначил мужчине 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также будет лишен прав управления транспортом на 2 года 6 месяцев.