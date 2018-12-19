2018-12-19T15:34:05+03:00
Происшествия

В Тюмени устанавливают причины гибели ребенка в детском стационаре

Проверку в стенах медучреждения проводит следственный комитет и областной департамент здавоохранения
Марина Васильева
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В Тюмени устанавливают причины гибели ребенка в детском стационаре областной больницы №1. Родители 1,5 годовалого малыша обратились в учреждение с жалобами на длительный кашель. Однако не смотря на усилия врачей, мальчик умер. Департамент здравоохранения Тюменской области уже начал проверку по факту смерти ребенка в стенах медучреждения.

- Родителям ребенка мы приносим искренние соболезнования! Мы, конечно же, понимаем их эмоциональное состояние, оно абсолютно объективно и обоснованно. Но стоит отметить, что каждый подобный случай проходит тщательную проверку департаментом здравоохранения Тюменской области, даже без обращения родителей. Также информация передается в правоохранительные органы, - отметили в пресс-службе облздрава.

По данным ведомства, на данный момент готовится заключение судебно-медицинской экспертизы. Только по ее результатам можно будет произвести предметный анализ причин происшествия и проверку объективности действий медицинских работников.

- До этих результатов полноценно и всесторонне говорить о ситуации невозможно, поэтому нам очень жаль, что уважаемый в юридической сфере, но не обладающий медицинскими знаниями, человек, используя горе родителей, представил необъективную и одностороннюю информацию, - подчеркнули в областном департаменте здравоохранения, добавив, что заинтересованы в установлении всех причин произошедшего. - Как только будут результаты, при наличии разрешения родителей на разглашение врачебной тайны, мы готовы их публично озвучить.

Между тем, следственное управления СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Основанием послужил материалам, озвученный одним из федеральных средств массовой информации. Так, по информации СМИ, родители погибшего ребенка обратились в детский стационар областной больницы №1 города Тюмени 23 ноября 2018 года. Они жаловались на длительный кашель 1,5-годовалого сына. Врачи оказали малышу всю необходимую помощь, но ребенок скончался.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшей трагедии. Принимаются меры к допросу родителей и медицинских работников, изымается необходимая для следствия документация.

- Следователям предстоит изучить, насколько полно, качественно и своевременно была оказана медицинская помощь ребенку. Для этого в обязательном порядке будет проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время родители мальчика будут выслушаны на личном приеме руководством регионального управления, - отметили в следственном управлении СКР по Тюменской области.

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